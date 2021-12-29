Ульяновские работодатели увеличат фонд оплаты труда на 2 млрд рублей
Ульяновск, 29 декабря, 2021, 10:41 — ИА Регнум. В Ульяновской области подвели предварительные итоги работы по повышению заработной платы на коммерческих предприятиях и организациях. В результате достигнутых соглашений в 2022 году ожидается увеличение фонда оплаты труда на 2 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.
При подведении итогов года глава региона Алексей Русских, по поручению которых проводится работа с предприятиями и организациями по повышению оплаты труда, констатировал, что «результаты уже есть», в регионе «вышли на устойчивую положительную динамику».
По предварительным данным, при реализации работодателями своих намерений по повышению заработных плат в 2022 году фонд оплаты труда в Ульяновской области вырастет дополнительно на 2 млрд рублей, а налоговые отчисления — на 278,3 млн рублей.
Всего в октябре — декабре органы власти заключили 1797 соглашений о повышении зарплат сотрудникам организаций коммерческого сектора, из них большинство — промышленные, жилищно-коммунальные, аграрные предприятия, строительные и дорожные компании. Всего соглашениями охвачено 11,3% от жителей Ульяновской области, занятых в региональной экономике.
Среди муниципальных образований лидерами по числу достигнутых соглашений являются Ульяновск (заключено 177 соглашений), Димитровград (92), Сурский (91), Ульяновский (91) и Барышский (72) районы.
Заместитель министра экономического развития Ульяновской области Сергей Прозоров доложил на заседании, что по итогам 11 месяцев рост НДФЛ составил 13%. Более чем на 15% выросла зарплата в таких сферах деятельности, как общепит, торговля, производство одежды, транспортных средств, полиграфия, гостиничный бизнес, бумажное производство, текстильное производство.
Как сообщало ИА REGNUM, предприятия оборонно-промышленного комплекса Ульяновской области в 2021 году произвели продукции на 33 млрд рублей, что составляет 26% от общего объёма отгруженной продукции промышленных предприятий региона. В оборонном комплексе трудятся более 21 тыс. человек, или 49% от среднесписочной численности всех промышленных предприятий области.