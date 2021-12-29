Москва, , 10:40 — REGNUM Президент РФ сохранит полномочия приема в гражданство в исключительном порядке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, это следует из внесенного в Госдуму главой государства Владимиром Путиным законопроекта.

В ведении российского лидера предлагается оставить только прием в гражданство Российской Федерации в исключительном порядке и распространить его на ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед Российской Федерацией, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для Российской Федерации.

В отношении остальных категорий лиц правом принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации наделяются МВД России и МИД России.

Такое решение сократит срок рассмотрения вопросов гражданства с одного года в рамках действующего общего порядка приема в гражданство Российской Федерации до трех месяцев, отмечается в сопроводительных документах.

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