Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении семейной пары, сбросившей с 12-го этажа жилого дома свою собаку. Об этом 29 декабря рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что вечером 25 декабря в полицию Калининского района Петербурга поступила информация, что из окна 12 этажа жилого дома 6/2 по улице Вавиловых выкинули собаку, в результате чего животное скончалось. Прибывшие по указанному адресу полицейские доставили в полицию для разбирательств и проверки на причастность к гибели животного семейную пару, 39-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.

«26 декабря по данному факту возбужденно уголовное дело по части 1 статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства гибели собаки», — отметили в ведомстве.

Добавим, в случае, если вина пары будет доказана, им грозит штраф в размере до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы до одного года, либо ограничение свободы до одного года, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до трех лет.