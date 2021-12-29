Уфа, 29 декабря, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Пять человек пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса и троллейбуса в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Сообщается, что вечером 28 декабря автобус ПАЗ, за рулем которого находился 30-летний мужчина, следовал по маршруту 290 «Телецентр — Уфимский ДОК». Двигаясь по проспекту Октября столкнулся с троллейбусом, который ехал в попутном направлении. В троллейбусе на момент ДТП пассажиров не было: это автотранспортное средство направлялось в депо.

Отмечается, что в результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобуса были срочно доставлены в медучреждение. Всего в автобусе на момент аварии ехали 17 пассажиров.

Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе столкнулись два автобуса с пассажирами.