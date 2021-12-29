Дубна, Московская область, , 10:39 — REGNUM Тело 11-летнего мальчика нашли в подмосковной Дубне, сообщает 29 декабря телеканал РЕН ТВ.

Мороз Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тело подростка обнаружили 28 декабря на улице Программистов. Информация об исчезновении ребёнка появилась за день до этого. Сообщалось, что утром 27 декабря мальчик вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

СМИ сообщает различные версии произошедшего. Так, в соцсетях писали, что ребёнок сел не на тот автобус, а денег на проезд не было. По другой информации, школьник вышел не на той остановке.