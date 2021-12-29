Дубна, Московская область, 29 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Тело 11-летнего мальчика нашли в подмосковной Дубне, сообщает 29 декабря телеканал РЕН ТВ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

Тело подростка обнаружили 28 декабря на улице Программистов. Информация об исчезновении ребёнка появилась за день до этого. Сообщалось, что утром 27 декабря мальчик вышел из дома и должен был отправиться в школу на автобусе, однако до учебного заведения не добрался.

СМИ сообщает различные версии произошедшего. Так, в соцсетях писали, что ребёнок сел не на тот автобус, а денег на проезд не было. По другой информации, школьник вышел не на той остановке.