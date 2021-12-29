Париж, , 10:39 — REGNUM Дискотеки и клубы во Франции останутся закрыты еще на три недели, начиная с 3 января 2022 года. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр-делегат по делам туризма, французских граждан и франкофонии при министре Европы и иностранных дел и по делам малого и среднего бизнеса при министре экономики, финансов и восстановления Жан-батист Лемуан.

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«3 января, как и другие сектора, объявленные премьер-министром Франции, дискотеки закроют на три недели», — заявил Жан-Батист Лемуан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Франции, ревакцинацию в стране прошли 23 059 934 человека.

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