Калуга, 29 декабря, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Штраф в 80 тысяч рублей придётся выплатить коллекторам из Москвы, которые грубо нарушили законодательство и слишком часто звонили должнице в Калугу, сообщил к 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель Управления ФССП России по Калужской области Артём Залогин.

R59.fssp.gov.ru Судебные приставы

В отдел правового обеспечения и ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Управления федеральной службы судебных приставов России по Калужской области, поступило обращение жительницы Калуги. Женщина писала, что сотрудники коллекторского агентства буквально замучили её постоянными звонками. Судебные приставы приняли обращение заявительницы и провели проверку. Было установлено, что коллекторы из Москвы действительно нарушили законодательство. Они могли напоминать женщине о долге не более двух раз в неделю, однако делали это значительно чаще.

«В результате вмешательства приставов противоправные действия в отношении заявительницы прекратились. Коллекторское агентство было привлечено к административной ответственности и оштрафовано», — отметил Артём Залогин.