Тампа, США, 29 декабря 2021, 10:36 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.
В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Брейден Пойнт, ещё по шайбе забросили нападающие Росс Колтон, Кори Перри и Ондржей Палат.
В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Лукас Вейдемо, Рафаэль Арве-Пинар и защитники Кейл Клаг и Дэвид Савар.
На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 46 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 18 очками.
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