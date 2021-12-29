Тампа, США, , 10:36 — REGNUM «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 5:4.

Эмблема хоккейного клуба «Тампа Бэй» (сс) Michel Curi

В составе «Тампы» дубль оформил нападающий Брейден Пойнт, ещё по шайбе забросили нападающие Росс Колтон, Кори Перри и Ондржей Палат.

В составе «Монреаля» точными бросками отметились нападающие Лукас Вейдемо, Рафаэль Арве-Пинар и защитники Кейл Клаг и Дэвид Савар.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 46 очков. «Монреаль» идёт на 16-м месте в Восточной конференции с 18 очками.

Читайте ранее в этом сюжете: Пас Сергачёва и 38 сэйвов Василевского помогли «Тампе» победить «Вегас»