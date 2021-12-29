Пекин, , 10:36 — REGNUM Китайские исследователи получили 38-летний набор данных о снежном покрове с высоким разрешением, охватывающий период с 1981 по 2019 год, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Снежный барс на Алтае Сайлюгемский национальный парк

Снежный покров тесно связан с климатом. С одной стороны, благодаря уникальному высокому альбедо снега, он может сильно влиять на поверхностное излучение и, следовательно, на климатические системы. С другой стороны, изменения климата, в свою очередь, влияют на глобальный и региональный снежный покров, согласно исследовательской статье, опубликованной в журнале Earth System Science Data.

Набор данных о снежном покрове имеет пространственное разрешение 5 км и суточное временное разрешение. Анализ, основанный на данных о снежном покрове на земле и изображениях дистанционного зондирования с высоким разрешением, показал, что общая точность набора данных достигла 86,1%, что выше, чем у существующих в настоящее время передовых радиометрических продуктов сверхвысокого разрешения.

Набор данных, созданный исследователями из Северо-Западного института экологии и ресурсов Китайской Академии наук, Университета Ланьчжоу, Университета транспорта Ланьчжоу и Университета Цзилинь Цзяньчжу, доступен онлайн через Национальный центр данных криосферной пустыни и обеспечит поддержку для анализа пространственно-временного распределения снежного покрова и его влияния на гидроклиматическую экологию.