Москва, 29 декабря, 2021, 10:36 — ИА Регнум. Законопроект «О гражданстве РФ» содержит положения о паспорте, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Установлены сроки действия паспорта, основания признания его недействительным, случаи и условия его изъятия, предусмотрена возможность оформления паспорта в виде документа, содержащего электронный носитель информации.

«Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие возраста четырнадцати лет и проживающие в Российской Федерации», — следует из документа.

Порядок установления факта оформления паспорта на основании поддельных, подложных или недействительных документов либо заведомо ложных сведений определяется нормативным правовым актом МВД.

«Гражданин Российской Федерации обязан бережно хранить свой паспорт. Об утрате (хищении) паспорта на территории Российской Федерации гражданин Российской Федерации обязан незамедлительно заявить в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а в случае утраты (хищения) паспорта за пределами Российской Федерации — в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации», — отмечается в документе.

Указаны случаи, когда паспорт становится недействительным. В частности, по истечении девяноста дней со дня достижения гражданином Российской Федерации возраста двадцати лет и сорока пяти лет, а также по истечении девяноста дней со дня изменения гражданином Российской Федерации в установленном порядке фамилии, имени, отчества, сведений о дате (числе, месяце, годе) и (или) месте рождения либо изменения им пола, определены и другие случаи.

Законопроект внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.