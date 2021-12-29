Тбилиси, 29 декабря, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Служба государственного инспектора Грузии, созданная для надзора за чиновниками, стала важным элементом системы управления республики и упразднение этого ведомства должно проходить при широком обсуждении. Об этом заявил журналистам посол Германии в Тбилиси Хуберт Книрш.

Rusdeutsch.ru Хуберт Книрш

Он отреагировал на неожиданное решение правящей партии «Грузинская мечта» в течение этой недели рассмотреть законопроект об упразднении Службы госинспектора. Дипломата удивляет поспешность, с которой начали это делать.

«Мне трудно понять, почему законопроект рассматривается в ускоренном режиме. Хорошо, когда в институциональных вопросах изменения принимаются после глубокого обсуждения, и осуществляется именно столько изменений, сколько нужно», — заявил Книрш.

Напомним, в парламенте Грузии внесли законопроект о разделении с 1 марта 2022 года Службы госинспектора на Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных. Ведомство ранее оштрафовало минюст за распространение видеороликов про экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Было показано, как он ест в время голодовки, а также как сопротивляющегося экс-президента несут за руки и за ноги в камеру.