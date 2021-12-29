Сеул, , 10:34 — REGNUM Правительство Южной Кореи призвало Токио отказаться от попыток включить бывшую шахту Садо, на которой в годы Второй мировой войны применялся принудительный труд, в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства Чхве Ён Сама.

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«Весьма прискорбно то, что Япония настаивает на включении в Список всемирного наследия ещё одного места, где работали корейцы, угнанные на принудительные работы» — сообщили в МИД Южной Кореи.

Ранее Сеул неоднократно выражал недовольство в связи с тем, что Токио не выполняет должным образом обещания почтить память жертв принудительного труда в Информационном центре объектов промышленной революции эпохи Мэйдзи, включённых в Список ЮНЕСКО в 2015 году.

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«Сеул призовёт мировое сообщество помешать тому, чтобы место, где корейские рабочие были вынуждены трудиться против их воли, было внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО», — добавил Чхве Ён Сам.

В тот же день директор департамента культуры МИД Южной Кореи Кён Чжон Хо позвонил директору Центра общественной информации и культуры при посольстве Японии в Сеуле Кадзуо Цзюдзо, чтобы выразить протест против действий Токио.

Напомним, что на шахте Садо, закрытой в 1946 году, в годы Второй мировой войны в тяжёлых условиях работали не менее 1200 принудительно мобилизованных корейцев.