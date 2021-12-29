Чита, , 10:33 — REGNUM Сотрудники Центра управления регионом Забайкальского края помогли решить около 1,1 тысячи обращений забайкальцев, которые они оставили через чат-бот в Telegram и Viber. Подробности сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба правительства региона.

Управление Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Забайкальский край по нашей инициативе стал одним из 10 пилотных регионов, где запустили чат-бот для обратной связи в Telegram и Viber. Сейчас мы уверенно можем сказать об их эффективности. С момента запуска наши специалисты отработали около 1,1 тысячи обращений забайкальцев.

Отличный пример — дорога на Высокогорье, которую теперь грейдируют еженедельно после обращений жителей в этот чат-бот. Также в Чите семье с ребёнком-инвалидом, жившей в аварийном доме, помогли переехать во временную квартиру по соцнайму. Они будут жить там, пока решается вопрос с выделением постоянного жилья», — рассказал руководитель ЦУР Забайкалья Вячеслав Кулаков.

«Пилотами» стали Забайкальский, Пермский, Ставропольский края, а также ЯНАО, Ростовская, Калужская, Омская, Тульская, Псковская области и Адыгея. За два с половиной месяца общая аудитория чат-ботов превысила 74 тысячи человек, а общее количество мнений, вопросов и обращений, которые ежедневно поступают власти, приблизилось к 7 тысячам.

Напомним, чат-боты интегрированы с системой «Инцидент Менеджмент» и позволяют любому жителю написать обращение, жалобу или вопрос правительству региона и прямо в чат-боте получить ответ от администрации или Центра управления регионом.

По данным ЦУР, чаще всего граждан волнуют такие темы как социальная защита, коронавирус, вакцинация, здравоохранение, услуги ЖКХ, состояние дорог, а также уборка придомовых территорий и благоустройство.

Планируется, что в 2022 году подобные чат-боты будут запущены во всех регионах РФ.

Проект реализуется благодаря поддержке Минцифры в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика».

Как сообщало ИА REGNUM, в состав Забайкальского ЦУРа вошли платформа обратной связи — портал «Голос забайкальца» и система мониторинга обращений населения в социальных сетях «Инцидент Менеджмент». За 2020 год с помощью этих сервисов было обработано более 12 тысяч обращений.

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