Пекин, 29 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. С вводом в эксплуатацию двух новых линий метро 30 декабря, общая протяженность сети шанхайского метрополитена увеличится до 831 км, что является рекордным по миру, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Шанхай

По данным Шанхайского метро, открытие двух новых линий увеличит общее количество полностью автоматизированных линий метро в Шанхае до пяти с рабочей протяженностью 167 км. Таким образом метро Шанхая впервые займет первое место в мире еще и по этому показателю.

Новая линия 14 протяженностью 38 км и насчитывающая 31 станцию, является первой полностью автоматической линией метро для восьмивагонных поездов в Шанхае. Ожидается, что линия будет служить горизонтальной транспортной артерией мегаполиса.