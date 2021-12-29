Анкара, 29 декабря 2021, 10:31 — REGNUM В турецком Измире затонула лодка с нелегальными мигрантами. Об этом 29 декабря сообщает Hurriyet.
Отмечается, что в результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела двоих нелегальных мигрантов, 24 человека спасены.
К спасательной операции были привлечены самолет, вертолет, два катера и водолазная группа береговой охраны.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря силы береговой охраны Турции задержали на юго-западе страны 14 нелегальных мигрантов.
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