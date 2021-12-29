Ярославль, , 10:33 — REGNUM В январе 2022 года суд рассмотрит ходатайство экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Евгений Урлашов в Басманном суде Страница Евгения Урлашова в Facebook

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что бывший мэр регионального центра, осуждённый за взятки, подал прошение о досрочном освобождении.

Заседание суда пройдёт 13 января 2022 года. Так как чиновник уже отсидел две третьих своего срока, его могут выпустить досрочно. Другой вариант — это замена оставшейся части срока принудительными работами.

В 2020 год Урлашов уже подавал прошение об условно-досрочном освобождении, однако тогда суд бывшему мэру отказал.

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