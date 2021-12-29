Уфа, , 10:30 — REGNUM Два автобуса столкнулись в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

ДТП Imbecillsallad

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов произошло утром 29 декабря на остановке общественного транспорта «Тужиловка».

По предварительной информации, столкнулись автотранспортные средства Ford Transit и Mercedes-Benz. К счастью, никто не пострадал.

Отмечается, что в первом автобусе находились десять пассажиров, во втором автобусе ехали пять пассажиров. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии столкнулись маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль.