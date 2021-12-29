Москва, 29 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Внесенным в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным законопроектом урегулированы вопросы, касающиеся порядка и процедуры рассмотрения заявлений и принятия решений по вопросам гражданства Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предусмотрено, что в случае наличия в заявлении по вопросам гражданства Российской Федерации описок и опечаток оно может быть возвращено заявителю для их устранения без отклонения заявления.

Кроме того, уточняются правила повторного обращения с заявлением по вопросам гражданства Российской Федерации после отклонения предыдущего, указываются виды решений по вопросам гражданства Российской Федерации, определяются порядок и сроки их принятия, сроки вступления в силу, а также устанавливаются правила определения дат приобретения гражданства Российской Федерации.