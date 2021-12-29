Богота, 29 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Колумбии за сутки зафиксировали 4306 случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

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Эта цифра является самым высоким показателем с 11 августа, когда было зарегистрировано 5368 случаев, что свидетельствует о том, что пандемия коронавируса снова на подъеме после длительного периода спада.

С учетом новых случаев в стране насчитывается 5 132 277 случаев заражения коронавирусом с момента сообщения о первом инфицировании 6 марта 2020 года.