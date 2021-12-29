Казань, 29 декабря, 2021, 10:28 — ИА Регнум. С 2022 года из Казани станут регулярными авиаперелеты в Саранск и Магнитогорск. В Мордовию вылеты запланированы со 2 января, с 3 января — в Челябинскую область, сообщает авиакомпания ЮВТ Аэро.

В самолете

Полеты в каждом направлении предусмотрены дважды в неделю на самолетах CRJ-200, рассчитанных на 50 мест. В Саранск борт вылетает по пятницам и воскресеньям. Из столицы Татарии рейс намечен в 20:00, прибытие в Саранск — в 20:50. Обратный курс самолет возьмет в 21:30, прилет ориентировочно в 22:20. Время в республиках совпадает с московским.

Пассажирские авиаперевозки в Магнитогорск запланированы по понедельникам и средам. Вылет из аэропорта Казани состоится в 04:50, прибытие в Магнитогорск — в 08:15. В обратную стороны полет начнется в 09:10, прилет в Татарию намечен на 08:25. Время в Челябинской области опережает московское на два часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 3 января запланированы прямые авиарейсы из Казани в Элисту. Время в пути составит примерно два часа.

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