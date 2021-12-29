Пекин, , 10:27 — REGNUM Число добровольцев в Китае превысило 200 млн человек, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Волонтер Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Согласно данным, представленным на национальной видеоконференции по гражданским вопросам 28 декабря, вместе все эти добровольцы обеспечили более 3,7 млрд часов волонтерской работы.

За первые 11 месяцев этого года 30 общественных онлайн-благотворительных платформ, назначенных Министерством гражданской администрации Китая, собрали 8,75 млрд юаней за счет более чем 700 млн пожертвований.