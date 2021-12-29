Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чувашии на фоне снижения заболеваемости ковидом, но недостаточными темпами вакцинации ужесточают ограничительные меры. Теперь жителям, которые не укололись от COVID-19, запретят посещать гипермаркеты. Соответствующие изменения внёс в указ глава республики Олег Николаев, который также стал автором данной инициативы на оперативном штабе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Галерея QR-кодов Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Решение вносится в указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно поправке, в гипермаркеты площадью более 1 тыс. кв. метров будут пускать только тех, кто привился и, соответственно, получил QR-код, либо при наличии справки о перенесённом заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус.

По данным властей, под такие требования подпадают 42 магазина в Чувашии, из них 35 расположены в Чебоксарах.

По медицинским сертификатам будут пускать в гипермаркеты с 20 января 2022 года. Власти при этом не скрывают, что дата определена исходя из того, «чтобы люди могли вакцинироваться, получить QR-код».

Помимо этого, с 29 декабря 2021 года по 16 января 2022 года будет действовать запрет на нахождение детей до 14 лет без сопровождения взрослых в крупных торговых центрах, в том числе развлекательного характеры (площадью свыше 1 тыс. кв. метров).

Кроме того, уточняется, что парикмахерские, салоны красоты, солярии, косметические и массажные салоны могут работать при условии нахождения в помещении не более одного посетителя и сотрудника в расчёте на каждые 4 кв. метра.

Напомним, что с начала декабря суточное количество выявляемых случаев заражения в Чувашии снизилось вдвое, со 141 в сутки до 71. Власти постепенно возвращают в плановый режим работы стационары, перепрофилированные под ковидные госпитали.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 46 322 случая заражения коронавирусом, выздоровели 40 415 человек (87,25%), умерли 3827 ковидных больных.

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