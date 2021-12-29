Кабул, , 10:26 — REGNUM Министр таможни и безопасности портов ОАЭ встретился с министром иностранных дел правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во время своего визита в Афганистан. На этой встрече страна заверила Афганистан в сотрудничестве и инвестициях в области образования, сельского хозяйства и технической сферы. Об этом сообщает «8 Собх».

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Амир Хан Моттаки, министр иностранных дел правительства, возглавляемого «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), также встретился 29 декабря с Али Мохаммедом бин Хамадом аль-Шамси, министром по вопросам личности, гражданства, таможни и безопасности ОАЭ, чтобы обсудить вопросы экономического и технического сотрудничества.

Абдул Каххар Балхи, пресс-секретарь министерства иностранных дел «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написал в Твиттере, что аль-Шамси назвал отношения своей страны с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «давними и прочными» и заверил в сотрудничестве в экономическом, образовательном, техническом и сельскохозяйственном секторах.

В свою очередь Амир Хан Моттаки поблагодарил ОАЭ за помощь и призвал её продолжить. Он также подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хочет всесторонних и позитивных отношений со всем миром, в том числе и с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Заявления о сотрудничестве, особенно в технической сфере, были сделаны во время двусторонней встречи. Напомним, агентство Reuters недавно сообщило, что ОАЭ готовы взять на себя управление аэропортом Кабула.