Москва, , 10:26 — REGNUM В Москве за год с помощью сервиса по поиску домашних животных на портале mos.ru удалось вернуть хозяевам 168 питомцев — 88 кошек и 80 собак, сообщается на портале мэра столицы.

В течение года москвичи разместили на так называемой онлайн-доске около 1400 объявлений о пропавших кошках и собак. Сейчас в сервисе размещено 82 активных объявления: 37 — о находке, 45 — о пропаже питомцев.

Онлайн-сервисом на mos.ru могут воспользоваться не только владельцы животных, но и неравнодушные москвичи, желающие помочь в поисках питомцев.

ИА REGNUM ранее сообщало, в сентябре в Москве прошла акция «В добрые руки», в рамках которой можно было взять себе кошек и собак.

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