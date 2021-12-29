Москва, 29 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Внесенным в Госдуму законопроектов расширяется перечь преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

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Наряду с преступлениями террористической направленности, в перечень включены некоторые тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В случае прекращения гражданства Российской Федерации в связи с совершением таких преступлений установленный десятилетний срок применяться не будет, следует из документа.

Законопроект внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.