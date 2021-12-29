Париж, 29 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. По данным министерства здравоохранения Франции, ревакцинацию в стране прошли 23 059 934 человека, передает BFM TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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C начала кампании вакцинации во Франции 52 798 871 человек получили по крайней мере одну инъекцию вакцины против коронавируса или 78,3% от общей численности населения.

Полную вакцинацию во Франции прошли 51 676 653 человека или 76,6% от общей численности населения страны.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции 5,3 млн человек в возрасте от 12 лет и старше, отвечающих критериям вакцинации, не привились от коронавируса.