Чердынь, Пермский край, 29 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Жителя Чердынского района Пермского края осудили за покушение на изнасилование соцработницы. Об этом сообщает краевое управление СКР.

Scarincilawyer.com Суд

По данным следствия, женщина пришла навестить 56-летнего мужчину. И он пытался изнасиловать неё, при этом угрожал ножом. Гражданка оказала активное сопротивление и насильник не сумел довести своё умысел до конца.

Суд назначил гражданину четыре года заключения. Отбывать их он будет в колонии общего режима.