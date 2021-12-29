Пекин, , 10:24 — REGNUM Китай обнародовал план развития сектора медицинского оборудования на 14-ю Пятилетку (2021−2025) в рамках усилий по укреплению общественного здравоохранения, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Медицинское оборудование Rosatom.ru

Согласно плану, страна стремится ускорить интеграцию информационных технологий в индустрию медицинского оборудования к 2025 году, создав медицинских роботов и цифровые платформы здравоохранения.

В плане, совместно опубликованном 10 правительственными ведомствами, также подробно описываются меры по разработке медицинского оборудования для поддержки ухода за пожилыми людьми на уровне общин в соответствии с национальной стратегией по борьбе со старением населения.

За последние пять лет в секторе медицинского оборудования Китая наблюдался устойчивый рост, а объем рынка достиг 840 млрд юаней (около $131,81 млрд) в 2020 году.