Мартыновский район, Ростовская область, 29 декабря, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Ростовской области при пожаре на хуторе Новосадковский погиб один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Yaroslavl.sledcom.ru Пожар

Пожар в частном доме на улице Степной потушили в ночь на 28 декабря. Площадь возгорания составила 60 кв. метров. Погиб 54-летний мужчина. Причина пожара устанавливается.

На месте работали восемь человек и три единицы техники.