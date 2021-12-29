Брянск, 29 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Спортивно-оздоровительный комплекс «Спартак-Арена» с 25-метровым плавательным бассейном открыли 28 декабря в Фокинском районе Брянска, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Пресс-служба Брянской городской администрации Бассейн с чашей из нержавеющей стали

Общая площадь нового объекта 2,3 тысячи кв. м. В комплексе есть универсальный спортивный зал размером 42 на 26,5 метров, в нём можно заниматься волейболом, баскетболом, гандболом. В бассейне для спортсменов оборудовали четыре дорожки, Чаша выполнена из нержавеющей стали объёмом около 500 кубометров, это единственная подобная чаша в Брянской области.

Стоимость спортивного комплекса превысила 214 млн рублей.