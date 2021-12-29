Владивосток, , 10:27 — REGNUM Приморцы третий день в сети обсуждают фото и видео обледенелых японских авто, которые прибыли морем во Владивосток.

Машины в сугробах Дарья Драй © ИА REGNUM

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Морозы в Японском море нанесли непоправимый ущерб автомобилям. Машины уже разгрузили с судна в порту Владивостока.

«Партию свежемороженых иномарок заказывали? Так вот они уже прибыли, можно брать», — приглашает телеграм-канал «Владивосток №1». Комментаторы интересуются, как теперь отскрести автомобили и насколько они пригодны для эксплуатации?

«Вы слышите плач приморских будущих автовладельцев, которые ждут своих купленных на аукционе машин?» — мрачно шутят в «Дерзком Владивостоке»

Отполировать и продать машины точно не получится — считает большая часть подписчиков.

На минувших выходных 25−26 декабря во Владивостоке из-за аномальных морозов треснул мост, что также активно обсуждалось приморцами.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за аномальных холодов снизилось давление в теплосетях Биробиджана, поэтому в родильный дом перестала поступать горячая вода. Перебои с водоснабжением длятся несколько дней.