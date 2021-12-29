Москва, 29 декабря, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Внесенным в Госдуму законопроектом вместо отмены решений о приеме в гражданство Российской Федерации вводится институт прекращения гражданства, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

ИА REGNUM Госдума

Полномочия президента РФ по принятию решений о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с добровольным волеизъявлением граждан Российской Федерации, проживающих в Российской Федерации, предлагается передать МВД России.

В отношении лиц, проживающих за пределами Российской Федерации, решения о прекращении гражданства Российской Федерации, как и ранее, будут приниматься МИДом России.

В соответствии с законопроектом глава государства принимает решения о прекращении гражданства Российской Федерации детей, находящихся под опекой иностранных граждан или усыновленных (удочеренных) ими, независимо от места проживания таких детей в целях обеспечения защиты их прав и интересов.

При этом все лица, гражданство Российской Федерации которых было прекращено по инициативе их родителей (усыновителей), имеют право на упрощенное приобретение гражданства Российской Федерации в течение пяти лет после достижения возраста 18 лет.

Прекращение гражданства Российской Федерации по всем иным основаниям (совершение преступления, использование подложных документов и сообщение заведомо ложных сведений) подлежит обязательному согласованию с президентом Российской Федерации. Это позволит повысить уровень защищенности граждан Российской Федерации в связи с принятием в отношении их решений о прекращении гражданства Российской Федерации и учесть все обстоятельства при принятии таких решений, отмечается в сопроводительных документах.

Законопроект устанавливает десятилетний срок, по окончании которого нельзя будет принять решение о прекращении гражданства Российской Федерации в связи с нарушениями, допущенными в процессе приема в гражданство Российской Федерации.

Законопроект внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.