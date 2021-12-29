Сухум, 29 декабря, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Количество выявленных преступлений коррупционной направленности в Абхазии в последние годы выросло, но суды по ним выносят «мягкие» приговоры. Об этом заявила начальник Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры республики Зарина Саблирова на совещании в Сухуме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Кроме того, как она отметила, в многих случаях отказа следователями в возбуждении уголовных дел были выявлены многочисленные процессуальные нарушения.

«Имеет место отказ в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц за отсутствием состава преступления, тогда как материалами проверок установлен факт совершения служебного подлога в виде выдачи справок, содержащие ложные сведения», — заявила Саблирова.

Она отметила, что поводом для отказа в возбуждении уголовного дела следователи ссылались на то, что не было доказано корыстного умысла подозреваемого.

Стоит отметить, что в 2019 году в Абхазии было зарегистрировано четыре преступления, связанных с коррупцией, в 2020 — 12, а за 11 месяцев 2021 года — десять.