Сиань, Китай, , 10:21 — REGNUM В столице провинции Шэньси городе Сиане на северо-западе Китая было выявлено 175 новых подтвержденных локальных случаев COVID-19, в результате чего общее число зафиксированных случаев в рамках последней вспышки с 9 декабря возросло до 811, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Из 175 новых случаев 69 были выявлены в результате массового тестирования на нуклеиновые кислоты, а 105 были обнаружены среди тех, кто находился на карантине в специально отведенных местах, в то время как оставшийся случай был выявлен, когда человек обратился за медицинской помощью.

Органы здравоохранения города начали пятый раунд массового тестирования на нуклеиновые кислоты в полдень 27 декабря в попытке отсеять как можно больше случаев заболевания. По состоянию на полдень 28 декабря более 12,3 млн человек прошли тестирование с помощью 5077 пунктов сбора образцов и более 31 000 сборщиков образцов.

Чтобы выявить больше заболевших, органы здравоохранения в трех районах Сианя будут проводить комплексное тестирование на нуклеиновые кислоты один раз в день, начиная с 28 декабря.

Власти Сианя с 27 декабря усилили меры по контролю и профилактике эпидемий, приказав всем жителям оставаться в помещениях и воздерживаться от собраний, за исключением случаев сдачи анализов на коронавирус.