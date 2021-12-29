Уфа, , 11:27 — REGNUM Пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Галерея Арт» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

Пожар в ТЦ «Порт» 16.mchs.gov.ru

Ночью 29 декабря спасатели получили информацию о том, что в кафейне «Чарли» на третьем этаже этого торгового центра, расположенного на ул. Чернышевского, 75, произошел пожар.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что возгорание произошло в вентиляционном коробе в заготовочном цехе и в холодильнике.

Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.

«До прибытия пожарной охраны администрацией объекта из зоны опасных факторов пожара эвакуировано 20 человек. Погибших, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.