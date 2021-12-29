Уфа, 29 декабря 2021, 11:27 — REGNUM Пожар произошел в торгово-развлекательном центре «Галерея Арт» в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.
Ночью 29 декабря спасатели получили информацию о том, что в кафейне «Чарли» на третьем этаже этого торгового центра, расположенного на ул. Чернышевского, 75, произошел пожар.
Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательного ведомства установили, что возгорание произошло в вентиляционном коробе в заготовочном цехе и в холодильнике.
Огнеборцы оперативно ликвидировали пожар.
«До прибытия пожарной охраны администрацией объекта из зоны опасных факторов пожара эвакуировано 20 человек. Погибших, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.