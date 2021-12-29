В МИД РФ заявили о существенном ослаблении потенциала ИГ* в Сирии
Москва, 29 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Вооруженные Силы России в тесном сотрудничестве с сирийскими военными в 2021 году удалось укрепить успех в противодействии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории республики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
Дипломат добавил, что в итоге был существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что восстановление античной Триумфальной арки в одном из древнейших городов Сирии Пальмире начнётся в 2022 году.
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