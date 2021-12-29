* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 29 декабря, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Вооруженные Силы России в тесном сотрудничестве с сирийскими военными в 2021 году удалось укрепить успех в противодействии ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории республики. Об этом заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

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«В позитиве также рассматриваем и то, что в 2021 году Вооруженные Силы Российской Федерации в тесном сотрудничестве с Вооруженными Силами Сирийской Арабской Республики продолжили укреплять свои успехи в противодействии деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории этой страны», — сказал он РИА Новости.

Дипломат добавил, что в итоге был существенно ослаблен потенциал данной группировки: ликвидированы ее значительные силы и средства, разрушена организационная структура, сокращено ресурсное обеспечение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что восстановление античной Триумфальной арки в одном из древнейших городов Сирии Пальмире начнётся в 2022 году.

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