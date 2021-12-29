Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. На месте активити-парка в крупном торгово-развлекательном центре «Европолис» в Калининском районе Санкт-Петербурга в 2023 году появится магазин IKEA Сити. Таким образом шведская компания приступила к реализации плана по открытию двух новых точек в черте города. Об этом 29 декабря сообщил глава девелоперской компании Fort Group Максим Левченко на своей странице в социальной сети.

ИА REGNUM Пустота у ТРЦ «Европолис»

По его словам, накануне вечером его компания, и представители IKEA подписали договор об открытии в ТЦ Europolis у станции метро «Лесная» в Петербурге нового магазина. Это будет первая в Петербурге IKEA так называемого формата Сити, который уже есть в Москве.

«Питерская IKEA займет площадь более семи тысяч квадратных метров. Магазин расположится на третьем этаже торгового центра, где раньше находился детский парк развлечений Angry Birds, который, к сожалению, не пережил пандемию. В последние полтора года он почти не работал. То локдауны, то QR-коды… Даже стопроцентная вакцинация сотрудников не помогла», — отметил бизнесмен.

Левченко уточнил, что переговоры с IKEA шли почти год, еще больше понадобится, чтобы подготовить помещение к открытию магазина, которое намечено на вторую половину 2023 года.

«Конечно, мы заинтересованы в успешной реализации проекта. Это и значительные инвестиции, и новые рабочие места. Городу тоже несомненная польза», — подчеркнул Левченко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что одна из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA в 2022 году откроет два магазина в Санкт-Петербурге и еще один в Москве. В развитие российского подразделения IKEA готова инвестировать 1 млрд евро.