Элиста, 29 декабря, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В Калмыкии 29 декабря отмечают национальный праздник Зул. Глава республики Бату Хасиков, обращаясь к подписчикам в Instagram, напомнил о традициях встречи Нового года.

Флаг Калмыкии

«В этот день мы зажигаем лампадки и прибавляем к возрасту один год как символ дня рождения всех калмыков. Праздник заключает в себе традиции наших предков. И мы, опираясь на мудрые советы старшего поколения, становимся лучше», — написал Хасиков.

Глава Калмыкии пожелал всем крепкого здоровья, новых свершений, мира и благополучия.

ИА REGNUM сообщало, что в Калмыкии национальный праздник Зул символизирует встречу Нового года и начало зимы.