Пекин, , 10:18 — REGNUM Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) и Министерство финансов КНР выделили 4,05 млрд юаней (около $635,51 млн) из средств центрального правительства на 2022 год для поддержки программ, которые предоставляют работу нуждающимся людям в качестве формы помощи, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Китайцы

Предварительное выделение средств позволит мобилизовать финансирование местных органов власти на сумму 500 млн юаней, поддержать более 1200 программ по облегчению работы и помочь стабилизировать занятость и увеличить доходы почти 100 000 сельских жителей, которые избавились от бедности и лиц с низким уровнем дохода, говорится в заявлении на вебсайте NDRC. Дополнительная поддержка будет оказана провинциям Хэнань, Шаньси и другим провинциям, наиболее пострадавшим от проливных дождей и наводнений в этом году.

Сельским жителям, которые были выведены из бедности, и лицам с низкими доходами будет предложено участвовать в этих программах помощи в трудоустройстве, чтобы помочь им найти работу и повысить доходы в местах, близких к их домам.