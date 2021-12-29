Пекин, 29 декабря 2021, 10:18 — REGNUM Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) и Министерство финансов КНР выделили 4,05 млрд юаней (около $635,51 млн) из средств центрального правительства на 2022 год для поддержки программ, которые предоставляют работу нуждающимся людям в качестве формы помощи, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Китайцы
Китайцы

Предварительное выделение средств позволит мобилизовать финансирование местных органов власти на сумму 500 млн юаней, поддержать более 1200 программ по облегчению работы и помочь стабилизировать занятость и увеличить доходы почти 100 000 сельских жителей, которые избавились от бедности и лиц с низким уровнем дохода, говорится в заявлении на вебсайте NDRC. Дополнительная поддержка будет оказана провинциям Хэнань, Шаньси и другим провинциям, наиболее пострадавшим от проливных дождей и наводнений в этом году.

Сельским жителям, которые были выведены из бедности, и лицам с низкими доходами будет предложено участвовать в этих программах помощи в трудоустройстве, чтобы помочь им найти работу и повысить доходы в местах, близких к их домам.