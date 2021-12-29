Севастополь, , 10:18 — REGNUM Уголовное дело по факту исчезновения восьмилетней девочки в Севастополе возбуждено Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю, сообщили 29 декабря в пресс-службе ГСУ.

Следственный комитет Sledcom.ru

Восьмилетняя Зарина ушла из дома утром 28 декабря в школу, однако ни в школе, ни дома она не появилась. Очевидцы сообщают, что видели ребёнка видели в районе ТЦ «Апельсин» Гагаринского района.

В городе развёрнуты мероприятия по поиску ребёнка, поиски ведут полицейские и добровольцы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Крым». Работает несколько поисковых групп, отрабатываются возможные маршруты передвижения ребенка, спальные районы, автодороги, расположенные вокруг ее дома. Также изучается обстановка в семье девочки. Известно. что ребёнок и раньше уходил из дома.