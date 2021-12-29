Пермь, , 10:17 — REGNUM В Пермском крае 18-летний житель Суксунского городского округа отдан под суд за совершение ДТП, в результате которого погиб ребёнок. Об этом сообщает краевое управление СКР.

ДТП

Иван Шилов © ИА REGNUM

Преступление произошло в июле. Пьяный гражданин превысил разрешённую скорость движения и допустил опрокидывание в кювет. В результате погибла его несовершеннолетняя пассажирка, жившая в Екатеринбурге.

Прокуратура уже утвердила по делу обвинительное заключение. Материалы направлены в суд.