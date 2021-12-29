Иркутск, , 10:16 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 29 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 7058 человек, причём вновь 17 из них добавили в сводку за минувшие сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 156 098 (+478 за сутки).

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Госпитализированы 2678 (-194 за сутки). В то же время излечились 132 457 пациентов (рекордные +2196 за сутки).

Ещё 583 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (за сутки данные не изменились).

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