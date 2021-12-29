Мадрид, 29 декабря, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Конгресс депутатов Испании окончательно утвердил общий государственный бюджет на 2022 год, который вступит в силу с 1 января. Об этом пишет агентство EFE.

Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España Конгресс депутатов. Испания

Пленарное заседание Конгресса, собравшееся исключительно ради этого вопроса, 281 голосом «за» при 62 «против» и одном воздержавшемся приняло единственную поправку, внесенную Сенатом.

Обсуждение законопроекта длилось большую часть осени и весь декабрь 2021 года.