Пекин, , 10:13 — REGNUM Показатель основного индекса загрязнения воздуха Пекина упал до самого низкого уровня за период с января по ноябрь с момента начала регистрации показателя в 2013 году, сообщает 28 декабря агентство Синьхуа.

Пекин

Средняя концентрация загрязняющих частиц PM2.5 в воздухе города составила 33 микрограмма на кубический метр за первые 11 месяцев этого года. Это также самый низкий уровень в 28 городах региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и соседних провинциях, сообщил на брифинге для прессы заместитель директора Пекинского муниципального бюро экологии и охраны окружающей среды Юй Цзяньхуа.

PM2.5 — это частицы, находящиеся в воздухе, диаметром 2,5 микрона или менее, которые могут проникать глубоко в легкие людей и представлять серьезную опасность для здоровья. Улучшение качества воздуха было достигнуто благодаря эффективным мерам, включая ограничение общего объема выбросов углекислого газа и углеродоемкости производств.

По словам чиновника, в 2021 году власти Пекина выдали квоты для крупных источников выбросов углерода и помогли создать добровольный альянс по сокращению выбросов парниковых газов.