Биробиджан, , 10:21 — REGNUM На рейтинге губернатора Еврейской АО Ростислава Гольдштейна негативно сказались низкие темпы вакцинации и отчасти — проблемы в системе здравоохранения ЕАО. Такое мнение высказал Центру информационных коммуникаций «Рейтинг» политолог, руководитель регионального отделения Российской ассоциации общественного контроля в Еврейской автономной области Константин Земляникин.

Ростислав Гольдштейн

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Вызовами, стоявшими перед главой региона в 2021 году, он назвал пандемию, очень непростую ситуацию в экономике и других сферах жизни региона в связи с погодными условиями, в том числе с подтоплением.

«Но главное — продолжилось совершенствование вертикали власти», — отметил эксперт.

Он напомнил об увольнении главы Смидовичского района Максима Шупикова. Назначенного на его место бывшего депутата законодательного собрания, председателя регионального отделения «Единой России» Евгения Башкирова политолог назвал по всем параметром подотчётным губернатору человеком и констатировал укрепление вертикали власти.

«С другой стороны, усилия губернатора определял масштабный паводок, что является ЧС для властей любого уровня. Здесь можно отметить оперативное реагирование Ростислава Гольдштейна на ситуацию. Благодаря ему, были получены дополнительные ресурсы для того, чтобы ликвидировать последствия чрезвычайной ситуации, привлечь дополнительные средства из федерального бюджета, оказать помощь пострадавшим от наводнения», — подчеркнул Константин Земляникин.

Как плюсы он также отметил то, что 2021 год Еврейская автономная область заканчивает без долгов перед бюджетниками и с гарантиями компенсацией потерь, которые жители региона понесли в отопительный сезон и из-за сбоев на объектах электроэнергетики.

«Тут лоббистские возможности Гольдштейна проявились на высшем уровне. Единственным минусом в деятельности региональной власти в 2021 году, может быть, является ситуация с вакцинацией, на это неоднократно обращал внимание полпред президента Юрий Трутнев. При этом важно не забывать, что автономия сегодня ограничена в ресурсах по развёртыванию комплексов и предоставлению дополнительных услуг населению. Сегодня в регионе развёрнуто более 40 пунктов вакцинации, это отвлекает достаточное количество медицинских ресурсов, грамотных, компетентных медицинских кадров, которые могли бы проявлять себя в других отраслях.

Медицинская сфера является самым больным вопросом для Еврейской автономной области. В первую очередь, это проявилось скандалом с отказом ряда работников скорой помощи от вакцинации и одномоментным увольнением специалистов хирургического отделения региональной больницы. Это — явления одного порядка, они вряд ли напрямую относятся к позиции и желаниям Гольдштейна. Есть разница в оплате труда специалистов российских регионов и работников Дальнего Востока. Такие кризисы демонстрируют, что ситуацию надо выправлять», — также сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что кадровый вопрос в здравоохранении ЕАО решить будет непросто, при этом винить в возникновении этой ситуации Ростислава Гольдштейна не стоит: «Он пожинает плоды системных ошибок руководителей прошлых лет и вынужден решать эти вопросы в оперативном порядке. Это, конечно, слабое утешение, но этот фактор не является определяющим в оценке результатов работы губернатора».

Как сообщало ИА REGNUM, жалобы врачей и жителей региона на состояние системы здравоохранения и финансирование медучреждений участились. В сосудистом центре Еврейской автономной области отсутствуют основные препараты, необходимые для лечения профильных заболеваний, а торжественно закупленный ангиограф простаивает без расходных материалов. В роддоме нет неонатологов и некому принимать роды, уволились все хирурги, собираются перестать работать семь реаниматологов. Врачи жалуются на низкие зарплаты и слишком высокую нагрузку из-за нехватки медицинских кадров, пациенты — на низкое качество медицинских услуг и слабую материальную базу медучреждений.