Москва, , 10:12 — REGNUM Законопроект о гражданстве РФ расширяет полномочия президента РФ по определению категорий лиц, имеющих право на получение гражданства в упрощенном порядке, передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Президент РФ может определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях. К ним, в частности, могут быть отнесены граждане Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана, указанные в действующем федеральном законе «О гражданстве Российской Федерации», а также лица, принимаемые в гражданство Российской Федерации в соответствии с указами президента Российской Федерации «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке» и «Об отдельных категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке».

Также законопроект содержит положения, устанавливающие возможность упрощенного приобретения гражданства Российской Федерации лицами, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, содержащий указание на гражданство Российской Федерации, но не приобрели российское гражданство в установленном порядке.

Данные положения концептуально схожи с положениями действующего Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». Однако в законопроекте содержатся новации: его положения в этой части распространяются на лиц, которые получили паспорт гражданина Российской Федерации до дня вступления в силу положений законопроекта (в настоящее время — до 1 января 2010 г.). При этом наличие у них иностранного гражданства или документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве, не является основанием для отказа в приеме в гражданство Российской Федерации.

Законопроект внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным.

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