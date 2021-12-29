Томск, , 10:12 — REGNUM За 11 месяцев 2021 года в Томской области оборот розничной торговли вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а оборот общественного питания уменьшился на 1,6%. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 декабря в Томскстате.

Многие предприятия общепита начали осуществлять доставку Марина Каширская © ИА REGNUM

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В январе — ноябре текущего года оборот розничной торговли составил 174,1 млрд рублей. Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, продано на 83,7 млрд рублей (+2,9%), непродовольственных товаров — на 90,4 млрд (+5%).

Что касается оборота общепита, за указанный период он составил 6 млрд рублей. Это на 1,6% меньше, чем годом ранее.

Напомним, по данным Томскстата, оборот розничной торговли в январе-ноябре 2020 года в Томской области составил 157,6 млрд рублей (-0,1% к январю-ноябрю 2019 года), оборот общепита — 5,8 млрд рублей (-35,6%).

Как сообщало ИА REGNUM, вологодские предприятия общественного питания и туризма пока не вышли на доковидные показатели.

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