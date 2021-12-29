Санкт-Петербург, 29 декабря, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Войска Западного военного округа (ЗВО) в течение 2021 года получили 1,4 тыс. единиц современного вооружения и военной техники. Об этом 29 декабря сообщает пресс-служба ЗВО на сайте Минобороны РФ.

Минобороны России Танк Т-72Б3М

пресс-служба ЗВО «Доля современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей доведена до 72%, а по некоторым образцам — до 100%».

Подразделения связи, армии ВВС и ПВО, а также спецназа округа получили самую современную технику — именно в них доля новейшего вооружения достигла почти 100%.

Отмечается, что среди основных видов вооружения и военной техники, которую в 2021 году получили войска округа, числятся прошедшие глубокую модернизацию танки Т-80БВМ и Т-72Б3М, бронетранспортёры БТР-82АМ, самоходные артиллерийские установки Мста-СМ2, комплексы спутниковой и радиосвязи, и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил РФ прошёл учебно-методический сбор руководителей крупнейших научных, образовательных и промышленных структур России. На нём в числе прочих вопросов обсуждались новейшие достижения военно-технической мысли, развитие современной техники и вооружения.