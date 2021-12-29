Майкоп, 29 декабря, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Адыгее произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого погибли два человека. На трассе, ведущей из Майкопа в Кореновск, столкнулись два грузовика и «ВАЗ-2114». Легковушка загорелась, погибли водитель и пассажир, сообщили 29 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Kaatjem Авария

Происшествие произошло вечером 28 декабря неподалеку от села Преображенское Красногвардейского района. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм, а тело его пассажира нашли после тушения пожара в салоне автомашины. Личность погибшего устанавливается. Полиция выясняет также причины и условия, способствовавшие совершению автоаварии с тяжкими последствиями.

«По предварительным данным, находясь за рулем «ВАЗ-2114», 36-летний житель Краснодарского края не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с грузовиком. После этого неуправляемая легковушка врезалась в еще один встречный большегруз и загорелась», — говорится в сообщении полицейского ведомства.